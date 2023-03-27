يلا شوت ALG | مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر في تصفيات كاس الامم الافريقية اليوم، يحل المنتخب الوطني الجزائري مساء يوم الاثنين ضيفا ثقيلا على النيجر بملعب رادس بتونس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر والنيجر في تصفيات كأس إفريقيا .

وتذاع مباراة الجزائر ضد النيجر عبر قناة بي ان سبورت 4، الناقل الحصري لجميع مباريات تصفيات كاس افريقيا.

تردد قناة بي ان سبورت 4 beIN SPORTS الجديد 2023

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

الاتجاه: 2/3

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: HD

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لمشاهدة مباراة الجزائر والنيجر اليوم | اضغط هنـــــا



تردد قناة بي إن سبورت 4 الرياضية الجديد على النايل سات وسهيل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11055 (H)

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 2/3

جودة HD

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 11012 (H)

معدل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

الجودة HD

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 12265 (H)

معدل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

جودة المشاهدة HD

القمر الصناعي سهيل سات.

التردد 11585 (V)

معدل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ ⅔

الجودة HD.



اسم القناة على قائمة القنوات “beIN Sports 4 HD“

موعد مباراة الجزائر والنيجر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا:

موعد مباراة الجزائر والنيجر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا، حيث سوف تنطلق صفارة حكم مباراة الجزائر والنيجر ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة:

12:0 صباحًا بتوقيت السعودية.

11:0 صباحًا بتوقيت مصر.

12:0 صباحًا بتوقيت فلسطين.

12:0 صباحًا بتوقيت الأردن.

12:0 صباحًا بتوقيت سوريا.

12:0 صباحًا بتوقيت لبنان.

12:0 صباحًا بتوقيت العراق.

11:0 صباحًا بتوقيت السودان.

12:0 صباحًا بتوقيت اليمن.

11:0 صباحًا بتوقيت ليبيا.

10:0 صباحًا بتوقيت تونس.

10:0 صباحًا بتوقيت الجزائر.

9:0 صباحًا بتوقيت المغرب.

13:0 صباحًا بتوقيت الإمارات.

12:0 صباحًا بتوقيت البحرين.

13:0 صباحًا بتوقيت سلطنة عُمان.

12:0 صباحًا بتوقيت الكويت.

12:0 صباحًا بتوقيت قطر.

9:0 صباحًا بتوقيت موريتانيا.

12:0 صباحًا بتوقيت جزر القمر.