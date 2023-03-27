مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا ، يصطدم منتخب الجزائر بنظيره النيجير مساء اليوم الإثنين 27 مارس، على أرضية استاد حمادي العقربي، لحساب منافسات الأسبوع الرابع من المجموعة السادسة بدور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي السادسة بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة النيجر ضد الجزائر على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق حفيظ دراجي.

قدم منتخب الجزائر أداء جيد في المباراة الماضية أمام الخصم، وتمكن من تحقيق فوز صعب عليه بهدفين مقابل هدف، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط أي بالعلامة الكاملة وبفارق 5 نقاط عن الوصيف تنزانيا ويقترب بقوة من العبور لكأس الأمم.

ويستهدف محاربو الصحراء اليوم خطف تذكرة العبور لكأس الأمم بشكل رسمي، لذا سيخاول اليوم القتال بشراسة لتكراره فوزه على الخصم ومواصلة نغمة الانتصارات ومحاولة مواصلته في التصفيات بلا أي خساره.

وفي المقابل، يدرك النيجير صعوبة هذه الموقع، حيث يحتل المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 3 نقاط بعد خسارته من الخصم وتعتبر هذه الثانية له في التصفيات الإفريقية.

واستعد منتخب النيجر لهذه الموقعة بتركيز عالي وبشكل قوي، حيث يأمل اليوم تصحيح المسار لمحاولة العودة لجائرة المنافسة بقوة على التأهل لكأس أمم إفريقيا.

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