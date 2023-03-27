مشاهدة مباراة الجزائر اليوم | مشاهدة مباراة الجزائر والنيجر بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب YALLA SHOOT

يلتقي منتخب الجزائر بنظيره منتخب النيجر في الجولة الرابعة من دور المجموعات في تصفيات بطولة كاس امم افريقيا لكرة القدم موسم 2023، اليوم الاثنين الموافق 27 مارس 2023.

ملعب مباراة الجزائر والنيجر اليوم

بينما يستضيف استاد الملعب الاولمبي حمادي العقربي مباراة قوية تجمع بين منتخبي الجزائر والنيجر اليوم في تصفيات كاس امم افريقيا 2023.

القنوات الناقلة ومعلق مباراة الجزائر والنيجر اليوم

بينما تذاع مباراة الجزائر والنيجر اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات في تصفيات بطولة كاس امم افريقيا لكرة القدم موسم 2023، على قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

توقيت مباراة الجزائر والنيجر اليوم

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة.

4 مساءً بتوقيت المغرب.

5 مساءً بتوقيت تونس والجزائر.

6 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وفلسطين.

7 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن.

8 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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لمشاهدة مباراة الجزائر والنيجر اليوم | اضغط هنـــــا

أعلن جمال بلماضي، المدير الفنى لمنتخب الجزائر، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة مضيفه النيجر فى السادسة مساء اليوم، الإثنين، بالجولة الرابعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024، على ملعب رادس الأولمبى فى تونس، حيث يخوض منتخب النيجر مبارياته خارج ملعبه.

وجاء تشكيل منتخب الجزائر، كالتالى:

مصطفى زغبة، كيرخوف غيطون، رامي بن سبعيني، توجاى، حجام، إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، شعيبى، راض محرز، ديلور، بونجاح.

النيجر ضد الجزائر

ويتصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب المجموعة السادسة فى تصفيات أمم إفريقيا 2023، برصيد 9 نقاط، جمعهما من 3 جولات، فيما يأتي منتخب النيجر فى المركز الثالث وفى رصيده نقطتين، بينما يحتل منتخب تنزانيا الوصافة برصيد 4 نقاط، وتتذيل أوغندا الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

ويخوض منتخب الجزائر مباراة اليوم لخطف الثلاث نقاط وتعزيز صدارته للمجموعة السادسة وخطف بطاقة التأهل الرسمية إلى كأس أمم إفريقيا 2023، حيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثانى من كل مجموعة إلى أمم إفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل والمؤجلة من العالم الجارى.

وحقق محاربو الصحراء العلامة الكاملة من 3 جولات في تصفيات أمم إفريقيا 2023، ويسعي لتخطي النيجر من أجل الوصول للنقطة 12.

كان رياض محرز جناح مانشستر سيتي، قد قاد المنتخب الجزائر للفوز على النيجر بنتيجة 2-1 بالجولة الثالثة من بطولة أمم إفريقيا 2021.

ويدير مباراة الجزائر والنيجر، الحكم المالي بوبو تراوري سيتولى إدارة المواجهة، على أن يعاونه المساعد الأول الغيني سيديري سيديبي، والمساعد الثاني المالي موديبو ساماري.

وعلى هامش لقاء الجزائر والنيجر، قام رياض محرز نجم منتخب الجزائر وزميله يوسف بلايلي برفقة مدربهم جمال بلماضي، بزيارة خاصة أطفال قسم الأورام، بمستشفى مصطفى باشا في الجزائر العاصمة.

وحظى الأطفال بهدايا خاصة من نجوم المنتخب الجزائري، إلى جانب قميص للمحاربين، يحمل توقيع بلماضي وبلايلي ومحرز، بالإضافة إلى قميص مانشستر سيتي بتوقيع قائد محاربو الصحراء.