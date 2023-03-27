ليبرمان يدعو للإطاحة برئيس الوزراء الإسرائيلي وتشكيل حكومة موسعة

طالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الإثنين، حزب "الليكود" بالإطاحة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك على خلفية الأزمة الكبيرة التي تشهدها إسرائيل بسبب إقرار خطة التشريع القضائية.

ودعا ليبرمان في حديثه الذي أوردته قناة "كان" الرسمية العبرية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد إسقاط رئيس الحكومة نتنياهو.

وأضاف: "لا يوجد ديكتاتور قادر على الوقوف في وجه احتجاج واسع وعادل يشمل جميع شرائح المجتمع".

وقال أيضًا: "آمل أن نسمع في مؤتمر نتنياهو عن استقالته مع وزير العدل ياريف ليفين، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإنني أدعو أصدقائي في الليكود للإطاحة بنتنياهو".

كما طالب ليبرمان بتشكيل ائتلاف جديد مكون من أحزاب صهيونية تعمل من أجل مصلحة إسرائيل، وفق ما ذكرته القناة العبرية.

وتأتي مطالبات ليبرمان بعد أن دخلت إسرائيل في أزمة عير مسبوقة على خلفية إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يؤاف غالانت، أمس الأحد.

ووفق تقارير إسرائيلية، سيلجأ نتنياهو لإعلان وقف خطة التغييرات في القضاء، غير أنه يواجه رفضًا من قبل بعض شركائه.