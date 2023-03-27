تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

تونس 365
بوابة الفجر

أعلنت قوات الحرس التونسية، اليوم الإثنين، عن نجاح قوات البلاد في إحباط عدة محاولات هجرة غير الشرعية من خلال الحدود البحرية.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، عن إحباط القوات في مدينة «نابل» من عمليات هجرة غير الشرعية ومن ثمه تم ضبط نحو 27 تونسي.

وتابع المتحدث باسم الحرس الوطني، أن طواقم فرق الإرشاد البحري في مدينة «قليبية» تمكنت من إلقاء القبض على أحد العناصر الإرهابية بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي.

وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، أن قوات الحرس التونسية تواصل ملاحقة العناصر الخطيرة داخل البلاد.

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