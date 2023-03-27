مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل المداح 3 الحلقة السادسة

موعد عرض مسلسل المداح 3 الحلقة السادسة نقدمه لكم عبر السطور التالية، حيث يتصدر مسلسل المداح الجزء الثالث يوميًا مؤشرات بحث جوجل، وذذلك بعد النجاح الكبير الذي ححقه المسلسل في الموسمين الماضيين.

موعد عرض مسلسل المداح 3 الحلقة السادسة

موعد عرض مسلسل المداح 3 الحلقة السادسة.. كشفت قناتي MBC Masr وMBC Masr، مواعيد عرض وإعادة مسلسل المداح 3 للفنان حمادة هلال ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 المصرية، المسلسل الذي ينتظره الملايين من متابعي المواسم السابقة خاصةً وأن العمل يتحدث عن قصة مختلفة تمامًا عن باقي الأعمال الدرامية المشاركة في الماراثون سواء في مصر أو على مستوى الوطن العربي.

يُعرض مسلسل المداح الجزء الثالث لأول مرة في تمام الساعة 07:00 مساءً، ويتم إعادته في اليوم التالي عند الثانية عشر ظهرًا، هذا فيما يخص مواعيد عرض قناة أم بي سيي مصر.

بينما يتم إذاعة حلقات المسلسل أيضًا من خلال فضائية قناة أم بي سي مصر 2، والعرض الأول يكون في تمام الساعة الخامسة مساءً قبل موعد الإفطار، ويتم إعادته في الحادية عشر مساءً، ويذكر أن العمل يتم عرضه بشكل يومي.

من جهته، يحرص الفنان حمادة هلال على أن يشارك لقطات من حلقات المسلسل عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وعمل خلال الأسابيع الماضية على الترويج لمسلسله بشكل جيد، مما ساعد في وصول صداه بشكل أفضل إلى عشاق الدراما الرمضانية.

ويقدم حالة استثنائية خلال حلقات العمل، الذي من المتوقع أن يكمل الـ30 حلقة، كما شهد الموسم الثاني، ويُعرض العمل في مواقيت متميزة لهذا الماراثون، وسط فضول بالتعرف على مواعيد العرض والإعادة الرسمية.

أبطال مسلسل المداح 3

وبجانب حمادة خلال الذي يقدم دور صابر المداح، هناك العديد من النجوم وراء نجاح هذا العمل واستمراره في تقديم المزيد من المواسم، وفيما يلي نتعرف عليهم، هبة مجدي بدور “رحاب”، خالد سرحان “حسن”، دنيا عبد العزيز “منال”، خالد زكي “إبراهيم رشدي”، يسرا اللوزي “تاج”، تامر شلتوت “عماد”، لوسي “هند”، حنان سليمان “صفاء”، أحمد ماهر “سليم”، إضافة إلى النجوم “محمد رياض، محمد عز”، وغيرهم من الفنانين والفنانات.