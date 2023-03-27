أسعار النفط ترتفع مع وقف صادرات كردستان

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا وبعد تحركات لاحتواء أزمة مصرفية محتملة من شأنها أن تضر بالطلب على الخام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 76.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1426 بتوقيت جرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.54 دولار للبرميل بارتفاع 1.28 دولار أو 1.9 بالمئة.

وارتفع برنت 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي، في حين زاد خام غرب تكساس 3.8 بالمئة مع انحسار المخاوف إزاء القطاع المصرفي.

وتوقف صادرات الخام من إقليم كردستان التي تشكل نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية، أو 450 ألف برميل يوميا، يوم السبت بعد أن أكد انتصار بغداد في قضية تحكيم أن موافقتها لازمة لشحن النفط من تركيا.

وقال جوفاني ستونوفو المحلل بمؤسسة يو.بي.إس "من المرجح أن تظل أسعار النفط على المدى القريب متقلبة، متأثرة باضطراب السوق المالية الحالي، لكننا توقعاتنا لا تزال إيجابية".

وأضاف "ما زلنا نتوقع أن تؤدي زيادة واردات الصين من النفط الخام والطلب، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج الروسي، لتعزيز سوق النفط ورفع الأسعار خلال الأرباع القادمة".

وقال بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز يوم الاثنين إنه سيستحوذ على ودائع وقروض بنك سيليكون فالي المنهار، ليختتم بذلك فصلا من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال العالمية.

وانتعشت الأسعار أيضا بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سينشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة مما أدى إلى تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في أوروبا بشأن أوكرانيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن موسكو تقترب جدا من تحقيق هدفها بخفض إنتاج الخام بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى نحو 9.5 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات من مصادر بالقطاع وحسابات لرويترز يوم الجمعة أن روسيا تعتزم خفض تشغيل المصافي في أبريل نيسان مما يسمح لها بالحفاظ على صادرات النفط الخام مع الالتزام بخفض الإنتاج المعلن سابقا.

وتضررت صادرات المنتجات النفطية الروسية حتى الآن أكثر من صادراتها من الخام بعد الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، مع وجود أطنان من الديزل على متن السفن بانتظار المشترين.