الصادرات السلعية للسعودية تسجل 105 مليار ريال في يناير 2023



سجلت الصادرات السلعية للسعودية في شهر يناير 2023 تراجع بنسبة 2.8% لتبلغ قيمتها 105.1 مليار ريار، مقارنة مع 108.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بمقدار 1.4 مليار ريال أو بنسبة 1.7%.

وبلغت قيمة الصادرات البترولية للسعودية خلال هذه الفترة 82.1 مليار ريال سعودي، مقابل 83.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموعة الصادرات الكلي من 77.2% في يناير من العام الماضي إلى 78.1% في يناير من العام الجاري.

وانخفضت نسبة الصادرات غير البترولية للسعودية، بما يشمل عمليات إعادة التصدير، إلى الواردات في يناير 2023، لتسجل 34.5% مقابل 47% في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض في الصادرات غير البترولية بلغ 6.7%قابله ارتفاع في الواردات بلغ 26.9% خلال هذه الفترة.

وحلت الصين في صدارة الشركاء التجاريين للسعودية، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين ما قيمته 15.6 مليار ريال، ما يمثل 14.8% من إجمالي الصادرات في شهر يناير 2023، وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات قيمتها 11.7 مليار ريال، تشكل 11.2% من إجمالي الصادرات، ثم الهند، بما قيمته 10.8 مليار ريال، تمثل 10.2% من إجمالي الصادرات.

ومن جهة أخرى، بلغت قيمة الواردات من الصين 14.8 مليار ريال، تمثل 22.2% من مجموع الواردات في شهر يناير 2023، متبوعة بأميركا بواردات قيمتها 6.5 مليار ريال تمثل 9.8% من الواردات ثم الهند بواردات قيمتها 4.7 مليار ريال تمثل 7.1% من مجموع الواردات.