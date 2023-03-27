مسلسلات رمضان 2023.. موعد عرض مسلسل ضرب نار

يريد المواطنين في مصر والعالم العربي معرفة موعد عرض مسلسل ضرب نار، حيث حاز المسلسل ببطولة ياسمين عبد عزيز وأحمد العوضي على إعجاب الملايين من المواطنين، لذا سنقدم لكم في السطور التالية موعد عرض مسلسل ضرب نار.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

موعد عرض مسلسل ضرب نار.. يعرض مسلسل ضرب نار الحلقة 6، اليوم في تمام الساعة 10 مساء، عبر شاشة قناة ON دراما الفضائية، أما موعد إعادة مسلسل ضرب نار، يكون في تمام الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا.

أحداث مسلسل ضرب نار رمضان 2023

تدور أحداث مسلسل ضرب نار حول شخصية الكوماندا جابر أبوشديد ــ أحمد العوضي، القادم من الصعيد إلى القاهرة هاربًا من الثأر، ويواجه العديد من الصعاب، حيث تقدم الفنانة ياسمين عبدالعزيز شخصية مهرة وهي فتاة من حي شبرا، وتتسارع أحداث المسلسل وسط جو كبير من التشويق.

مسلسل ضرب نار بطولة الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، إيمان السيد، بدرية طلبة، سهير المرشدى، هدى الإتربى، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، ومن تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.