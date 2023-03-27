المصرف المركزي الإماراتي يتوقع نمو الاقتصاد 4.3% في 2024



توقع المصرف المركزي الإماراتي نمو اقتصاد الإمارات بنحو 4.3% في 2024 ارتفاعًا من المستويات المتوقعة للعام الجاري عند 3.9%.

ووفقًا لتقرير المراجعة الربعية للربع الرابع من العام الماضي 2022 الصادر اليوم الإثنين السابع والعشرين من مارس آذار، توقع المصرف نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات على مدار عام 2022 بنسبة 7.6% وسط نمو الناتج الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% والناتج الإجمالي النفطي بنسبة 10.1%.

هذا وترجح التوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9% في 2023 مع نمو الناتج غير النفطي بنسبة 4.2% ونمو الناتج الإجمالي النفطي بنسبة 3%.

فيما من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.3% في العام 2024، مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 4.6% ونمو الناتج النفطي بنحو 3.5%.

وأرجع المصرف المركزي النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي إلى قطاعي العقارات والبناء وقطاع التصنيع مثل المصافي وإنتاج الألمنيوم، بالإضافة إلى بطولة كأس العالم في قطر وغيرها من الأحداث العالمية التي أقيمت في المنطقة وأسهمت في تعزيز السفر والسياحة إلى الإمارات.

ووصل النشاط في سوق العقارات في دبي إلى مستويات تاريخية في الربع الرابع من 2022، إذ بلغت قيمة الصفقات 214 مليار درهم، بزيادة 169% عن الربع السابق.

كما أشار التقرير إلى أن عدد السائحين المسافرين إلى دبي وصل إلى 14.4 مليون في 2022، إذ يمثل هذا ما يقرب من ضعف إجمالي عدد الزوار الذين وصلوا خلال عام 2021.