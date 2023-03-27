موعد اذان الفجر في القاهرة بتاريخ 27-03-2022 توقيت السحور والامساك

موعد أذان الفجر اليوم | موعد اذان الفجر في القاهرة بتاريخ 27-03-2022 توقيت السحور والامساك، يمكننا تزويدك بموعد اذان الفجر في القاهرة لهذا اليوم، وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، من المتوقع أن يكون موعد اذان الفجر اليوم في تمام الساعة 4:22 صباحًا بتوقيت القاهرة، ويمكن الحصول على مواقيت الصلاة في القاهرة من خلال العديد من التطبيقات والمواقع على الإنترنت، ويمكن أيضًا الاستعانة بدليل المساجد المحلي أو الاتصال بالجمعيات الإسلامية المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

يجب ملاحظة أن مواقيت الأذان تختلف من يوم إلى آخر، وتتأثر بالعديد من العوامل مثل التوقيت الجغرافي والفصول الأربعة وتحرك الشمس وغيرها، لذلك ينصح بالتحقق من مواقيت الأذان قبل الصلاة لتأكيد الوقت الدقيق.

موعد شروق الشمس في القاهرة

بعد اذان الفجر وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، من المتوقع أن يكون موعد شروق الشمس اليوم في تمام الساعة 5:49 صباحًا بتوقيت القاهرة.

يجب الإشارة إلى أن هذا الموعد يمكن أن يختلف قليلًا يومًا بعد يوم، حيث يتأثر بعدة عوامل مثل توقيت العام والموسم والموقع الجغرافي وفي ما إذا كانت هناك سحب أو عوامل أخرى تؤثر على الطقس.

ويمكن الحصول على مواقيت شروق الشمس في القاهرة من خلال العديد من تطبيقات الهاتف المحمول أو المواقع على الإنترنت التي تقدم هذه المعلومات بشكل دقيق.

موعد الإمساك والسحور وأذان الفجر

اذان الفجر، وذلك غدا الثلاثاء سادس أيام شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

الثلاثاء 28 مارس الموافق 6 رمضان

السحور 2:02، إمساك 4:02، الفجر 4:22، الشروق 5:50، الظهر 12:00، العصر 3:30.

موعد آذان المغرب وغروب الشمس في القاهرة

وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، من المتوقع أن يكون موعد آذان المغرب اليوم في تمام الساعة 6:10 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تلك اللحظة يبدأ غروب الشمس يجب الإشارة إلى أن هذا الموعد يمكن أن يختلف قليلًا يومًا بعد يوم، حيث يتأثر بعدة عوامل مثل توقيت العام والموسم والموقع الجغرافي وفي ما إذا كانت هناك سحب أو عوامل أخرى تؤثر على الطقس.



ويمكن الحصول على مواقيت غروب الشمس في القاهرة من خلال العديد من تطبيقات الهاتف المحمول أو المواقع على الإنترنت التي تقدم هذه المعلومات بشكل دقيق.

امساكية شهر رمضان 1444 هجرية/2023 ميلادية

امساكية شهر رمضان 1444

ووفقا لامساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيامه الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة.

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و54 دقيقة.

صيام رمضان في الاسلام

الصيام هو أحد أركان الإسلام وهو من العبادات التي تقوم على الامتناع عن الطعام والشراب والجماع والتدخين وغيرها من الممارسات اليومية، وذلك من اذان الفجر طلوع فجر اليوم وحتى غروب الشمس، خلال شهر رمضان الهجري.

يعتبر الصيام من أهم العبادات في الإسلام، حيث يمثل فرصة للمسلمين لتقوية إرادتهم وتعزيز تفكيرهم الروحاني وتذكيرهم بالمحاسن التي تنبع من الامتثال لأوامر الله عز وجل.

يشترط في الصيام التزام المسلمين بالصيام خلال شهر رمضان، وإذا كان هناك أي سبب يمنع المسلم من الصيام مثل السفر أو المرض أو الحمل أو الرضاعة أو الشيخوخة، فإنه يجوز له أن يفطر ويقضي الأيام التي فاتت في وقت لاحق. ويمكن للمسلمين أيضًا الصيام خارج شهر رمضان، وذلك في أيام معينة من السنة الهجرية، مثل الأيام البيضاء والأيام السوداء وغيرها.

يعد الصيام من العبادات الروحانية التي تؤدي إلى الاستقامة والتقوى في النفس، وهو أيضًا فرصة للمسلمين للتعرف على حاجات الفقراء والمحتاجين وتقديم المساعدة لهم. وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الصيام فرصة للمسلمين لتعزيز الروابط الأخوية وتعزيز الروحانية بينهم وبين الله عز وجل.

وفي الختام، فإن الصيام في الإسلام يعتبر عبادة مهمة يؤديها المسلمون خلال شهر رمضان، وهو فرصة لتقوية الإرادة وتعزيز التفكير الروحاني وتذكير النفس بالمحاسن الإلهية.