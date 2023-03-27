الذهب يتراجع مع انحسار المخاوف من حدوث أزمة في النظام المصرفي

الاقتصاد
بوابة الفجر

 تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين أكثر من واحد بالمئة مع انحسار المخاوف من حدوث أزمة في النظام المصرفي، مما دفع المستثمرين إلى تقليص التعاملات في الملاذات الآمنة والإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم والنفط.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1952.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1810 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة لتسجل عند التسوية 1953.80 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير خبراء السوق الاستراتيجيين في بلو لاين فيوتشرز بشيكاجو، إن هناك هدوءا سائدا في الأسواق وعودة إلى بعض الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وساعد التوصل لمشتر لودائع بنك سيليكون فالي وقروضه مؤشرات وول ستريت الرئيسية على أن تفتح مرتفعة، الأمر الذي قاد بدوره إلى تراجع الذهب لما دون حاجز الألفي دولار الذي اخترقه الأسبوع الماضي.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.98 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 970.81 دولار، فيما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1412.97 دولار.

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