بكلمات مؤثرة.. أب يناشد ابنته المتغيبة منذ 25 يوما العودة لمنزلها

بكلمات مؤثرة ناشد مصطفى عبيد القاضي، والد الفتاة مريم المتغيبة منذ أكثر من 25 يوما العودة لبيتها وأسرتها.

قال والد مريم في رسالته: " يا مريم ارجعي بقى، يا مريم أنا قلبي واجعني من بعدك عني يا حبيبتي.. أنا مش عامل لك أي حاجة والله.. بس ارجعي لحضن بابا يا قلب بابا.. والله أنا تعبان.. والله ما هعمل لك حاجة.. بس ارجعيلي يا حبيبة قلبي.. أنا بابا اللي بكلمك يا حبيبتي.. ارجعي يا روح قلبي.. أنت وحشتيني يا حبيبتي.. وبوعدك إني مش هعمل لك حاجة.. بس ارجعي علشان أنت وحشتيني والله العظيم".

وتغيَّبت مريم مصطفى وإيمان محمد، الطالبتان بالصف الثالث الإعدادي، منذ ما يزيد عن 25 يوما وحتى الآن.

مريم وإيمان من قرية البلاكوس بمركز كوم حمادة، التابع لمحافظة البحيرة، وخرجتا منذ العاشرة صباح الأربعاء قبل الماضي ذهابًا إلى درس خصوصي، وحتى الآن وبعد مرور ما يزيد عن عشرة أيام لم تعُد مريم ولا إيمان، ويواصل الأهل البحث عنهما في كل مكان، وتم تحرير محضربرقم 2023/1760 بمركز شرطة كوم حمادة.

الطالبتان الغائبتان

الطالبتان الغائبتان



وناشد الأب بالمساعدة، قائلًا: مَن يتعرف عليهما، أو لديه أية معلومات الاتصال على الأرقام الآتية: ٠١٠١٧٢٩٨٦٧ – ٠١٠١٦٩٧٠١٥١