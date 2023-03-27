نمو اقتصاد البحرين بأكبر وتيرة منذ 2013



نما اقتصاد البحرين بأكبر وتيرة منذ 2013 خلال العام الماضي وذلك بنحو 4.9%.

ووفقًا لبيانات وزارة المالية والاقتصاد الوطني الصادرة اليوم الإثنين السابع والعشرين من مارس آذار نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.2% بالأسعار الثابتة محققًا أعلى نسبة نمو منذ العام 2012، متجاوزًا بذلك نسبة النمو المستهدفة ضمن خطة التعافي الاقتصادي والبالغة 5%.

وسجل القطاع غير النفطي أعلى نسبة مساهمة للناتج المحلي الإجمالي في تاريخ البحرين عند 83.1%.

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة 1.4%.

هذا وحقق قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 4.9%، فيما بلغت نسبة نمو قطاع الاتصالات والمواصلات 4.5%.

فيما حقق قطاع الفنادق والمطاعم نسبة النمو الأعلى على مستوى القطاعات غير النفطية بنسبة 13.9% مدعومًا بزيادة أعدد الزوار الوافدين لأغراض سياحية بنسبة 175%، وارتفاع إيرادات السياحة الوافدة بنسبة 107%.