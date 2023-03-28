أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 28-3-2023

حقق سعر الدولار أمام الجنيه في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليستقر عند متوسط 30.83 جنيه للشراء، و30.93 للبيع، مقابل الجنيه المصري، وهو ما يعد ثباتا بالسعر في بداية التعاملات بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمصر.

سعر الدولار اليوم

ويقدر موقع الفجر في التقرير اليومي التالي أخر تطورات وكواليس سعر الدولار اليوم وتتبع احدث الكلمات بحثا علي جوجل وهي سعر الدولار اليوم، الدولار اليوم، اخبار الدولار اليوم، سعر الدولار، سعر الدولار الآن، سعر الدولار الأمريكي، سعر العملة الأمريكية، سعر الدولار الأمريكي اليوم، سعر الدولار أمام الجنيه، سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، سعر الدولار أمام الجنيه المصري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اخبار الدولار الأمريكي، اخبار سعر الدولار اليوم، اخبار سعر الدولار الآن، أخبار عاجلة، اهم اخبار الدولار اليوم، تطورات الدولار الآن، اخبار الدولار الآن أمام الجنيه، اهم الاخبار الآن.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار في البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار فى ميد بنك

سعر الدولار فى ميد بنك، بمواجهة الجنيه

30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطنى

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطنى

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المشرق

سعر الدولار في بنك المشرق

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.



سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.



سعر الدولار اليوم في البنك المصرى الخليجى

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجارى الدولى

سعر الدولار في البنك التجارى الدولى

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى الكويتي

سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتي – مصر

30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.