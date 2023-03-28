عاجل.. الإعلان عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

الفجر الرياضي
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم والمشرف على إدارة المسابقات، أن سعر الطائرة الخاصة التي تم نقل بها المنتخب الأولمبي يصل إلى 150 ألف دولار.

وقال حسين في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "تم تحديد موعد نهائي كأس مصر بين الاهلي وبيراميدز يوم 10 أبريل المقبل".

وأضاف: "المباراة ستقام على استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة والربع مساءً، وسيتم تحديد عدد الجماهير الحاضرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

txt

موعد مباراة تركيا ضد كرواتيا Turkey vs Croatia في تصفيات أمم أوروبا المؤهلة ليورو 2024 والقنوات الناقلة

txt

عاجل.. إنتر ميلان يقترب من التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

وواصل: "الجمهور في نهائي كأس مصر سيكون بالمناصفة بين الناديين، وكل الأمور ستكون مسجلة عبر الموقع الالكتروني".

وزاد: "حديث الجماهير السودانية بشأن حجز تذاكر لقاء الأهلي والهلال غير صحيح، لأن كل مشجع له بطاقة باسم النادي الذي سيتواجد في المباريات، ومن غير المعقول أن يكون هناك بطاقات صادرة باسم جمهور الهلال".

وأكمل: "المنتخب الأوليمبي سيخوض أمم إفريقيا للمنتخبات الأوليمبية في شهر يونيو، ولم تكن في الحسبان تماما، خصوصا بعدما تم وضعها خارج الأجندة، واللاعبين ستنضم للمنتخب الأوليمبي، ولا يجوز منع الأندية للاعبين من الانضمام للمنتخب، والدوري سوف يستمر بشكل طبيعي أثناء منافسات البطولة".

وأكد: "فكرة تأجيل أي مباراة في الدوري خلال المرحلة المقبلة سيكون صعب للغاية، يجب العودة للتوقيتات الطبيعية في البطولات مثل كل دول العالم، وكل الفرق لديها كم كبير من اللاعبين من أجل المنتخب الأوليمبي".

وأتم: "حضور 50 ألف متفرج، سيكون اختبار هام للجميع من أجل زيادة عدد الجماهير في مباريات الدوري مستقبلا، وهدفنا الوصول إلى 10 الاف بنهاية الموسم الجاري، وسيعطينا ذلك جراءة كبيرة في المطالبة بحضور أكبر عدد مستقبلا، نتمنى الابتعاد عن المشاحنات تمامًا، وأن يركزوا فقط ويكونوا هادئين ويشجعوا لاعبي الأهلي".

موعد مباراة الاهلي عامر حسين استاد القاهرة نهائي كاس مصر الموقع الالكتروني الأهلي وبيراميدز اتحاد كرة القدم موعد مباراة الأهلي وبيراميدز مباراة الاهلي وبيراميدز بوكس تو بوكس
Elfagr.org

مواد متعلقة

الزمالك يتحرك لتحصين نجمه خوفا من الأهلي

بقيادة ميسي.. 8 صفقات نارية على أعتاب برشلونة لغزو أوروبا
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. أحمد موسى ينعى وفاة السكرتير الخاص لمبارك ويكشف تفاصيل لأول مرة

عاجل.. مفاجأة كبرى بشأن إفطار لاعبي منتخب مصر أمام مالاوي

"هربًا من مارسيل كولر".. بيراميدز ينهي اتفاقه مع مهاجم الأهلي قبل التوقيع رسميا

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. الموت يفجع نجم الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

موعد مباراة الأرجنتين ضد كوراساو Argentina vs Curaçao الأربعاء 29/3/2023 والقنوات الناقلة

الاهلي ينجح في خطف أولى صفقاته الصيفية

عاجل.. الأهلي يقترب من ضم الصفقة الذهبية