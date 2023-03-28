2.66% انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر ينايـــر 2023

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء اليـــوم الثلاثاء الموافق 28 / 3/ 2023 البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ينايـــر 2023.



وقد قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 105.69 خلال شهر ينايـــر 2023 (أولـي) مقابل 108.58 خلال شهر ديسمبــر2022 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 2.66٪.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصـناعـــة المنتجات الغذائية 155.21 خــــــلال شـــهــــر ينايـــر 2023 مــقــــارنـــة بشـــهـــر ديسمبــر 2022 حيــــث بلــــغ 130.40 بنســــبــــه ارتــــفــاع قــدرهـــا 19.03٪ وذلـــك لـزيـــادة الإنتــاج لتغطــيه احتياجات الســـوق مع دخول موسم رمضان.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـــي لصــنــاعــة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية92.51 خــــلال شــهـــر ينايـــر 2023 مقــــارنة بشهـــر ديسمبــر2022 حيـث بـلـــــغ 84.57 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا 9.39٪ وذلـــك لـزيــادة الإنتاج لتغطيه احتياجات السوق.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصــناعـــة المـــواد والمنتجـــات الكيـــماويــة 92.60 خــــلال شهــر ينايـــر 2023 مقــارنة بشــهــر ديسمبــر2022 حيــث بلــــغ 97.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 4.85٪ وذلك وفقا لاحتياجات الســـوق.

• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المستحــضــرات الصيـدلانيــة والكيمـيائية والدوائيـــــة 90.99 خـــلال شهــــر ينايــــر 2023 مقـــارنـــة بشــهر ديسمبــر 2022 حــيــث بــلــغ 127.96 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 28.89٪ وذلك بسب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.