استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في نابلس

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في نابلس.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف خطة التعديلات القضائية بعد المشاورات مع رؤساء أحزاب الائتلاف الحاكم.

وقد قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت على إثر تصريحات الأخير المطالبة بوقف التشريعات المتعلقة بالقضاء.

واخترق المتظاهرون، الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وأغلقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، طرق رئيسية في تل أبيب، بينما يتوجه المئات في مظاهرة أمام وزارة الدفاع للتضامن مع وزير الدفاع المقال.

ودعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى وقف مشروع التعديلات القضائية فورا، حسبما أفادت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين.

وأعلنت نقابة الأطباء الإسرائيليين، اليوم الاثنين، عن إضراب شامل في قطاع الصحة.