يلا شوت مشاهدة مباراة مصر أمام مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا.. بث مباشر ، تقدم بوابة الفجر الرياضي الإلكترونية لمتابعيها، خدمة البث المباشر لأحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة

" ترتيب المجموعة "

1- منتخب غينيا 9 نقاط من أربعة مباريات

2- منتخب مصر 6 نقاط من ثلاثة مباريات

3- منتخب مالاوي 3 نقاط من ثلاثة مباريات

4- منتخب إثيوبيا 3 نقاط من أربعة مباريات

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة خلال التصفيات إلي نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار

نتائج منتخب مصر:

مصر _ غينيا 1 / 0

إثيوبيا _ مصر 2 / 0

مصر _ مالاوي 2 / 0

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

يأتي تشكيل المنتخب المتوقع، كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني

خط الوسط: طارق حامد، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: مصطفي محمد، عمر مرموش، محمد صلاح.