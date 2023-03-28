يلا شوت بث مباشر مباراة مصر ومالاوي Yalla Shoot New مشاهدة مباراة مصر اليوم أهم مباريات اليوم، تبحث جماهير الكرة المصرية اليوم الثلاثاء عن موعد مباراة منتخب مصر ضد مالاوي في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة وكذلك القنوات الناقلة للمباراة.

وتأتي المباراة ضد مصر ومالاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في التصفيات الأفريقية، وكان منتخب مصر في الجولة الثالثة يوم الجمعة الماضي ضد نجح في الفوز على مالاوي بهدفين للا شيء.

وسجل هدفي مصر في المباراة الثنائي المحترف في أوروبا القائد محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي والجناح الموهوب عمر مرموش نجم فولفسبورج الألماني.

وتضم المجموعة فضلًا عن منتخبي مصر ومالاوي منتخبي غينيا وإثيوبيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف منتخب غينيا الذي حقق الفوز على أثيوبيا أمس الاثنين ورفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب منتخبات المجموعة.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة مصر ضد مالاوي في التصفيات المؤدية إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

تنطلق مباراة مصر ضد مالاوي عند الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة الموافق 4:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة وعند الساعة 5:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

تقام مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية على أرض ملعب استاد بينجو الدولي في مالاوي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم الثلاثاء يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sports الناقل الحصري للبطولة.

حيث يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4

تردد قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4 الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي

التردد: 11547

معدّل استقطاب: عمودي

معدّل الترميز: 27500

القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي

كما يتم نقل مباراة مصر ضد مالاوي عبر قناة سبورتس 1 الأولى في مالاوي.

معلق مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

يقوم بالتعليق على مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية المعلق المصري الشهير على محمد على.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد مالاوي

ينتظر أن يخوض منتخب مصر مباراة مالاوي بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي ومحمد هاني.

في خط الوسط: محمود حماده وطارق حامد وحمدي فتحي.

في خط الهجوم: عمر مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح.