مشاهدة مباراة منتخب مصر ومالاوي بث مباشر يلا شوت الآن تصفيات أمم إفريقيا 2023 ، مباراة الإياب بين منتخب مصر ومالاوي ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، والقنوات الناقلة على النايل سات بث مباشر.. سيطرت خلال الساعات الماضية على محركات البحث «جوجل» من عشاق كرة القدم.. تنشر «بوابة الفجر» خلال هذا التقرير ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها تردد القنوات الناقلة مباراة مصر ومالاوي واسم المعلق وحكم المباراة، والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

يخوض منتخب مصر مباراة الإياب مع فريق مالاوي ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، مساء اليوم الثلاثاء الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة 4 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب استاد بينجو الدولي، بعد أن واجه منتخب مصر فريق مالاوي في مباراة الذهاب يوم الجمعة الماضية وحقق انتصارًا بنتيجة (2-0) على استاد الدفاع الجوي بهدف محمد صلاح، وسجل الهدف الثاني لاعب مالاوي في مرمي فريقه ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن فريق غينيا.

تردد القنوات الناقلة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر على النايل سات

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت، تحديدًا القناة الرابعة، مباراة الإياب بين منتخب مصرو مالاوي بث مباشر الهواء مباشرة عبر النايل سات ضمن مباريات تصفيات أمم إفريقيا على الآتي:

- تردد: 11054

-الاستقطاب: أفقي

-الترميز: 27500،

-تصحيح الخطأ: 2/3

معلق مباراة مصر ومالاوي

كشفت مجموعة قنوات بي إن سبورت تولي المعلق على محمد على مهمة التعليق على مباراة منتخب مصر ومالاوي التي تعرض على القناة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار 2024.

حكم مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي الكاف اختيار الحكم الموريتاني بيدا دحان لإدارة مباراة منتخب مصر ومالاوي، على أن يعاونه يوسف محمد محمود وبونا نداي.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مواجهة مالاوي في تصفات كأس أمم إفريقيا

كشفت مصادر داخل بعثة المنتخب الوطني أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب الأول أجرى تغييرا وحيدا في تشكيل المنتخب المصري لمواجهة منتخب مالاوي في لقاء الإياب عصر اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وفقا للتدريبات الأخيرة الوطني على استاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى مالاوي يوم الأحد الماضي، فقد يدفع فيتوريا بلاعب دفاعي في ومنطقة وسط الملعب بدلًا من أحمد سيد زيزو لمواجهة الهجوم المنتظر من مالاوي أصحاب الأرض، ويعتمد على طريقة 4/3/3 بتشكيل الآتي:

-حراسة المرمى: محمد الشناوي.

-خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي وأحمد فتوح.

- خط الوسط: محمود حمادة وطارق حامد وحمدي فتحي.

- خط الهجوم: عمرمرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح.

تشكيل فريق مالاوي لمواجهة منتخب مصر

ومن المتوقع أن يبدأ فريق لمنتخب مالاوي لمواجهة منتخب مصر بالتشكيل الآتي:

-حراسة المرمى: تشارليز توم

- خط الدفاع: لاورينسي تشازيا وجوميزجاني شيروا ودينس تشيمبزي وستانلي سانودي.

-خط الوسط: فرانسيسكو:شيمويومي إيدانامادينجا وجون باندا وموسيم موهيني

- خط الهجوم: بخدي ميابا وجابادينيو ماهاجنو.



مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. - صورة أرشيفية

ترتيب منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

لعب منتخب مصر 3 مباريات ضمن مشواره في المجموعة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، خسر في الأولي أمام منتخب إثيوبيا 2- صفر، وحقق في المباراة الثانية والثالثة فوزًا على منتخب غينيا مالاوي في القاهرة، ليتصدر المجوعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن فريق غينيا.