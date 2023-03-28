يلا شوت مباراة منتخب مصر اليوم | كورة لايف الأسطورة بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم في كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣، يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة مالاوي، اليوم الثلاثاء، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم المقبلة.

مصر تواجه مالاوي، على ملعب بينجو، في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة من تصفيات إفريقيا.



يلا شوت مباراة منتخب مصر اليوم | كورة لايف الأسطورة بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم في كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣، وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على مالاوي في الجولة الماضية، بثنائية نظيفة، على ملعب الدفاع الجوي.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يلا شوت مباراة منتخب مصر اليوم | كورة لايف الأسطورة بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم في كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٣، وتنطلق مباراة مصر ومالاوي في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

تنقل مباراة مصر ومالاوي عبر فضائية Bein sports hd 4.

معلق مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

يتولى علي محمد علي مهمة التعليق على مباراة مصر ومالاوي اليوم.

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