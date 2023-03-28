مشاهدة مباراة مصر ومالاوي يلا كورة بث مباشر yalla kora يلا شوت مباراة منتخب مصر اليوم مباشر تويتر

مشاهدة مباراة مصر ضد مالاوي يلا كورة بث مباشر yalla kora يلا شوت مباراة منتخب مصر اليوم مباشر تويتر، تغادر بعثة منتخب مصر، بقيادة روي فيتوريا، إلى مالاوى غدًا الأحد لخوض مباراة الإياب المقرر لها الثلاثاء المقبل بالجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها فى كوت ديفوار.

وأغلق الجهاز الفنى صفحة مباراة الذهاب التى أقيمت مساء أمس الجمعة باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من التصفيات.

من جهته وافق مجلس إدارة إتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، على توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خلال رحلته إلى عاصمة مالاوى ليلونجوي، لخوض مباراة الإياب أمام نظيره منتخب مالاوي.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوى

تقام مباراة منتخب مصر ومالاوي فى الثالثة عصر الثلاثاء المقبل بتوقيت القاهرة فى الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الافريقية، وتم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي.





قائمة منتخب مصر لمباراة مالاوي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي

خط الدفاع: محمد هاني، هشام صلاح، محمد حمدي، أحمد فتوح، أحمد حجازي، علي جبر، محمد عبدالمنعم، أسامة جلال

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود حمادة، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمد صلاح، مصطفى فتحي، عمر مرموش، أحمد عبدالقادر

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا

القناة الناقلة لمباراة مصر ومالاوى

ستكون مباراة منتخب مصر ومالاوي متاحة فقط وحصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري لمباريات تصفيات أمم إفريقيا.

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