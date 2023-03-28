مشاهدة مباراة مصر الآن.. مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر يلا شوت كورة لايف في تصفيات أمم إفريقيا YALLASHOOT، يواجه منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لخوض مالاوي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الرابع من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين مالاوي ومصر في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4 بتعليق علي محمد علي.

ويتطلع منتخب مصر لكسر عقدة مالاوي، حيث لم يسبق للفراعنة الفوز في مالاوي من قبل طوال تاريخ مواجهات الفريقين.

ويستهدف منتخب مصر التأهل لكأس الأمم الإفريقية من أجل الفوز باللقب الغائب منذ عام 2010، حيث تأهل الفراعنة إلى النهائي في 2017 بالجابون وخسر أمام الكاميرون 2-1، وفي 2022 بالكاميرون وخسر أمام السنغال بركلات الترجيح.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

منتخب غينيا بقيادة مدربه كابا دياوارا معه 9 نقاط في صدارة الترتيب، يليه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد ٦ نقاط، ثم مالاوي ثالثا برصيد ٣ نقاط، بينما يحتل منتخب إثيوبيا المركز الأخير برصيد 3 نقاط أيضا.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على مالاوي مساء الجمعة الماضية، بنتيجة 2-0، سجلهما محمد صلاح وعمر مرموش، وذلك في مباراة الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا