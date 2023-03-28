مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر يلا شوت اليوم في تصفيات امم افريقيا YALLA SHOOT، مواجهة قوية تجمع بين مصر ومالاوي اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، حيث يبحث منتخب مصر الوطني عن تكرار فوزه على مالاوي والذي تحقق في الجولة الثالثة، بهدفين دون رد، من أجل الاقتراب خطوة نحو تأكيد التأهل إلى منافسات كأس أمم إفريقيا.

بث مباشر مباراة مصر ومالاوي

- انطلاق المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

- روي فيتوريا يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة مالاوي وجاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وجاء على دكة البدلاء:

أحمد الشناوي، محمد صبحي، أسامة جلال، أحمد فتوح، علي جبر، إمام عاشور، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا

مشاهدة مباراة مصر ومالاوي

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد مالاوي في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، اليوم، الثلاثاء الموافق 28 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، علما بأن منتخب مصر الوطني يحتل وصافة جدول الترتيب في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف منتخب غينيا صاحب الصدارة برصيد 9 نقاط والذي تغلب على إثيوبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

موعد مباراه منتخب مصر ومالاوي

المباراة ستنطلق في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة بي إن سبورتس 4، والحاصلة على حقوق نقل مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ويحتاج منتخب مصر الوطني إلى 4 نقاط من 3 مباريات متبقية له في تصفيات كأس الأمم، من أجل تأكيد التأهل رسميا إلى منافسات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

تشكيل مصر المتوقع أمام مالاوي

ومن المُنتظر أن يخوض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد هاني

الوسط: طارق حامد، محمود حمادة

الوسط الهجومي: عمر مرموش، أحمد مصطفى زيزو، محمد صلاح

الهجوم: مصطفى محمد

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا قبل مواجهة مالاوي

منتخب غينيا يتواجد في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، ثم يحتل منتخب مصر الوصافة برصيد 6 نقاط، ثم منتخب مالاوي برصيد 3 نقاط، ثم منتخب إثيوبيا بثلاث نقاط.