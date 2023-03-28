يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

بث مباشر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء باستاد بينجو الدولي.

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر مباراة مصر ومالاوي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر إقامتها اليوم الثلاثاء باستاد بينجو الدولي.

وتنطلق مباراة مصر ومالاوي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية في تمام الساعة 15:00 بتوقيت القاهرة، 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، 13:00 بتوقيت جرينتش.

مشاهدة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا بث مباشر

ويبحث منتخب مصر في مباراة اليوم عن مواصلة الانتصارات في التصفيات المؤهلة كأس أمم إفريقيا 2023، وذلك بعد تغلبه في الجولة الماضية على منتخب مالاوي منافسه في مباراة اليوم بثنائية نظيفة.

ويدخل منتخب مصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا مباراة اليوم أمام منتخب مالاوي وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، برصيد 6 نقاط.

ويتصدر منتخب غينيا جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد انتصاره على منتخب إثيوبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء أمس، ضمن الجولة الرابعة.

وأمس الإثنين، اختتم منتخب مصر تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي، وحضر مران المنتخب سفير مصر في مالاوي محمد الشريف برفقة الأستاذ خالد الدرندلي رئيس البعثة ونائب رئيس اتحاد الكرة والكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة.

بث مباشر مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

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