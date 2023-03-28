يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم تصفيات كأس أمم إفريقيا، تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية صوب أرضية ملعب بينجو الوطني لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي، مساء اليوم الثلاثاء 28 مارس، لخساب منافسات الأسبوع الرابع بدور المجموعات في تصفيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت القاهرة، أي الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل مواجهة مصر ضد مالاوي على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD4 بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

ظهر المنتخب المصري بصورة جيدة في الجولة الماضية بالمباراة التي جمعته أمام الخصم على استاد الدفاع الجوي وتمكن من الفوز عليه بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني على جدول ترتيب المجموعة الرابعة بفارق 3 نقاط عن المتصدر غينيا مؤقتًا.

لم يتذوق الفراعنة طعم الفوز على مالاوي على مدار تاريخ مواجهات المنتخبين وذلك في مالاوي، حيث يسعى المنتخب المصري كسر عقده الخصم، حيث كان قد إلتقيا 3 مرات خارج القاهرة وكانت البداية عام 1989 في تصفيات كأس العالم، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتقابلا منتخبي مصر ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 1992 في مالاوي، وخسر منتخب مصر بهدف دون رد، وإلتقيا من جديد عام 2008 في مالاوي بتصفيات كأس العالم، وانتصر أصحاب الأرض بهدف نظيف.

ويبحث محمد صلاح ورفاقه اليوم وبقيادة المدير الفني روي فيتوريا عن الفوز وخطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم لكسر هذه العقدة، للاقتراب من التأهل لكأس الأمم الإفريقية.

في الجهة المقابلة، يطمح المنتخب المالاوي الذي يحتل المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 3 نقاط في حصد النقاط الكاملة اليوم، لذا سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لنيل مراده بهدف البقاء في دائرة المنافسة بقوة على العبور لكأس الأمم الإفريقية.

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