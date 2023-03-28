"كونتكت المالية القابضة" تقيم احتفالية وتكرم المتميزات.. وتشارك "مصر الخير" في التجهيز لإفطار الصائمين

بمناسبة يوم المرأة المصرية والاحتفال ب"رمضان":

بمناسبة الاحتفال بـ «يوم المرأة المصرية وعيد الأم»، أقامت كونتكت المالية القابضة، الرائدة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، احتفالية بالمناسبة ضمت 70 سيدة من سيدات كونتكت، كنموذج متميز للمرأة المصرية التي تتميز بالعطاء والنجاح، وأيقونة في التحدي والصمود وإثبات الذات.

وعلى هامش الاحتفالية تم تكريم هديل ماجد، وهي فنانة من ذوي الهمم، قامت بالعديد من المشاركات الفنية في الغناء والتمثيل، وذلك بمشاركة مؤسسة "كاريزما أرتس" الخيرية، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح وتعمل على المساعدات الإنسانية والنهوض بالمجتمع من خلال استخدام الفن. وكان الهدف من مشاركتها في الاحتفالية هو بيع منتجاتها من الإكسسوار، والحقائب وأدوات المطبخ، التي سيذهب ريعها للسيدات مصنعي المنتجات اليدوية من الأسر البسيطة، بهدف تقديم يد العون للغير والاهتمام بالمرأة وتمكينها والمساواة بينها وبين الرجل.

ومن جانب آخر، تبرعت "كونتكت" من خلال مؤسسة مصر الخير لتعبئة كراتين المواد الغذائية الخاصة بحملة إفطار صائم رمضان 2023، احتفالا بشهر رمضان المعظم، وقام 40 موظفًا من الشركة بالاشتراك في تعبئة الكراتين؛ وذلك دعمًا للأنشطة الخدمية التي يتم تقديمها من قبل مؤسسة مصر الخير، التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة هايدي المصري، رئيس قطاع الموارد البشرية والتطوير المؤسسي بشركة كونتكت المالية القابضة، أن تمكين المرأة اقتصاديًا وفي المناصب القيادية يحقق أهم هدف من أهداف التنمية المستدامة؛ وأهم أهدافها تحقيق التوازن بين الجنسين، وهذا ما تم تحققه على أرض الواقع بشركات "كونتكت" حيث تحتل 25% من السيدات مناصب مختلفة بالمجلس التنفيذي في شركة كونتكت للتمويل.

وأعربت هايدي المصري عن سعادتها البالغة بمشاركة "مصر الخير" في تعبئة كراتين رمضان، مطالبة بضرورة التوسع في تطبيق مفاهيم المسئولية المجتمعية وتوعية كافة القطاعات بأهميتها وأثرها الإيجابي على الفرد والمجتمع.

وأوضح السيد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية، أن المجموعة تسعى لتحويل حب الخير إلى عمل مؤسسي مستدامٍ، وتغيير مجتمعي ملموس، وفرق حقيقي في المجتمع.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ " كونتكت المالية القابضة" على أن للمرأة دور فعّال في كافة المجالات ودورها الهام في تحقيق الاستدامة بالمؤسسة واضح من خلال حصولها على القيادة في مختلف القطاعات بشركة كونتكت، مشيرًا إلى أن المشاركة مع مؤسسة مصر الخير جاء في إطار اهتمام كونتكت بالمسئولية المجتمعية والوصول لمختلف المحافظات وتوصيل أكبر عدد من كراتين الخير بأماكن مختلفة.

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