مشاهدة مباراة مصر اليوم | يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر الأسطورة كورة لايف YALLA SHOOT

بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا في لقاء العودة، وكان منتخب مصر قد فاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد احرزهما محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم فولسفورج.

بث مباشر مباراة العودة بين منتخب مصر ومالاوي اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس الأمم الأفريقية تنقله مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وركز فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري على حسم لقاء اليوم والفوز بالنقاط الثلاثة لضمان الصعود لنهائيات البطولة.

موعد مباراة العودة بين منتخب مصر ومالاوي

وتنطلق المباراة في الساعة الثالثة ظهر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية والتي تضم منتخب مصر ومالاوي وغينيا وإثيوبيا وفوز الفراعنة اليوم يرفع رصيد النقاط إلى ٩ نقاط في صدارة المجموعة في انتظار بث مباشر لمباراة غينيا وإثيوبيا.

ونجح النجم المصري محمد صلاح في احراز هدفه رقم ١٧ في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في مباراة الذهاب مع مالاوي ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في تصفيات البطولة.

مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر ومالاوي

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