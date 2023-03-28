مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا يلا شوت اليوم

لقاء الفراعنة Malawi vs Egypt اليوم، ويبحث الكثيرون عن بث مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، حيث يستضيف ملعب إبينجو الوطني، هذه المواجهة المرتقبة.

وتقام مباراة مصر ومالاوي، في تمام الثالثة عصرًا ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

بث مباشر مباراة مصر ومالاوي

تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، محمد حمدي، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم

الوسط: طارق حامد،محمود حمادة، أحمد سيد زيزو

الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

ترتيب مجموعة مصر

1- مصر 6 نقاط.

2- غينيا 6 نقاط

3- إثيوبيا 3 نقاط

4 - مالاوي 3 نقاط

وتقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب مالاوي في الساعة الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 في كوت ديفوار.

القناة الناقلة لـ مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023، عبر قناة beIN Sports HD 4

وسيعلق على مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023، علي محمد علي.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا

1- غينيا - المركز الأول 9 نقاط

2- مصر - المركز الثاني 6 نقاط

3- مالاوي - المركز الثالث 3 نقاط

4- إثيوبيا - المركز الرابع 3 نقاط

يذكر أن منتخب مصر فاز على غينيا في الجولة الأولى بهدف دون رد، وخسر من إثيوبيا بالجولة الثانية بهدفين وفاز بالجولة الثالثة على مالاوي بهدفين نظيفين.