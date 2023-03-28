بث مباشر | يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر يوتيوب YALLA SHOOT، ارتحل منتخب مصر إلى مالاوي لمواجهة صعبة أمام أصحاب الديار بملعب بينجو، وذلك في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

قدّم الفراعنة مباراة مميزة للغاية منذ أيام أمام مالاوي على ملعب الدفاع الجوي، ونجحوا في تحقيق فوز سهل بثنائية نظيفة.

الفوز في الإياب على مالاوي سيعني الاقتراب كثيرًا من حسم التأهل إلى "الكان" دون الدخول في حسابات معقدة في آخر جولتين.

في هذا التقرير من "العين الرياضية" نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي وموعدها وأكثر من ذلك.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لنقل مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

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وستتواجد مباراة مصر ومالاوي على شاشة قناة "beIN Sports HD 4".

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر ومالاوي؟

البث المباشر لمباراة مصر ومالاوي سيأتي من خلال تطبيق "تود" أو عبر خدمة بي إن كونكت.

وفي كلا الحالتين، سيتعين عليك أن تدفع اشتراكًا خاصًا في إحدى الخدمتين لمشاهدة مباراة الفراعنة.

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من معلق مباراة مصر ومالاوي الإياب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023؟

سيكون المعلق علي محمد علي مرة أخرى معلقًا على مجريات مصر ومالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان المعلق المصري هو نفسه من قام بالتعليق على مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

متى موعد مباراة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

تقام مباراة مصر ومالاوي عصر الثلاثاء الموافق 28 مارس/آذار ٢٠٢٣.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.