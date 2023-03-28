‘‘ حسم التأهل ‘‘ مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر يلا شوت اليوم 28-03-2023 في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لخوض مواجهة هامة أمام نظيره مالاوي، لحساب منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تستضيفها كوت ديفوار.

ويحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي في المباراة المحدد إنطلاقها في تمام الساعة الثالثة عصر غدًا الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة من خلال قناة beIN Sports HD 4، الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات تصفيات كأس أمم إفريقيا بشكل حصري، على أن يُعلق عليها علي محمد علي.

وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز على مالاوي بهدفين دون رد، عن طريق محمد صلاح وعمر مرموش، في المباراة التي جمعت بينهما لحساب منافسات الجولة الثالثة من التصفيات، والتي أقيمت على ستاد الدفاع الجوي.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط أيضًا، ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويحل إثيوبيا رابعًا برصيد 3 نقاط.

كان من المفترض أن تقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، ولكن لخضوعه لصيانة، نُقلت إلى ستاد الدفاع الجوي، ووافقت السلطات الأمنية على حضور 20 ألف متفرج لمؤازرة كتيبة روي فيتوريا.

في الأسطر التالية نتعرف سويًا على طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة مصر ومالاوي.

ما طرق حجز تذاكر مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

موقع تذكرتي هو الوسيلة الوحيدة لحجز تذاكر مباراة منتخب مصر أمام مالاوي.

ستدخل إلى الموقع، وستختار المباراة، ثم ستقوم بإدخال بياناتك، إذا كان لديك بطاقة المشجع "FAN ID"، ستكمل الإجراءات حتى طريقة الدفع، أو سيتعين عليك استخراج البطاقة أولًا لتتمكن من شراء التذاكر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

ما أسعار تذاكر مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

أعلنت شركة تذكرتي أن هناك 3 فئات لتذاكر مباراة منتخب مصر ومالاوي في ملعب الدفاع الجوي.

سيكون سعر تذكرة الدرجة الأولى 150 جنيهًا، أما تذكرة الدرجة الثانية سيكون سعرها 100 جنيه، فيما ستُكلِّف تذكرة الدرجة الثالثة 50 جنيهًا فقط.

متى موعد مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023؟

مباراة مصر ومالاوي ستقام يوم الجمعة الموافقة 24 مارس 2023، بملعب الدفاع الجوي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.