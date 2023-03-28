YALLASHOOT.. مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر في تصفيات كأس أمم إفريقيا اليوم.. يلا شوت، يقابل منتخب مصر نظيره مالاوي خارج الأرض في ملعب بينجو الوطني في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023، اليوم الثلاثاء.

منتخب مصر فاز على مالاوي بهدفين نظيفين على في المباراة الماضية والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي، وسجل الهدفين محمد صلاح في الدقيقة 20 وعمر مرموش في الدقيقة 45.

وفي السطور التالية "الفجر الرياضي" تقدم إليكم كل المعلومات عن مباراة مالاوي ضد مصر: -

القناة الناقلة لـ مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تنقل مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023، عبر قناة beIN Sports HD 4

معلق مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

يقوم بالتعليق على مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023، المعلق الرياضي "علي محمد علي".

موعد مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023 على ستاد القاهرة الدولي.

ملعب مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تقام مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023، مساء الثلاثاء 27 مارس 2023.

توقيت مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تنطلق مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

تنطلق مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تنطلق مباراة مالاوي ضد مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023، في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت أبو ظبي.

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