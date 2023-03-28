مشاهدة مباراة مصر اليوم | كورة لايف الاسطورة مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | كورة لايف الاسطورة مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، وتغطية حية ومباشرة بالفيديو، لأحداث مباراة منتخب مصر أمام مالاوي، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، ويحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي في ملعب "بينجو" في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا 2024 والتي ستقام في كوت ديفوار.

ويتواجد منتخبا مصر ومالاوي في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما فريقي إثيوبيا وغينيا.

وكان منتخب مصر قد نجح في تحقيق الفوز على مالاوي يوم الجمعة الماضي في موقعة الجولة الثالثة بثنائية دون رد، بالقاهرة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني برصيد 6 نقاط حصدها من انتصارين وهزيمة على يد إثيوبيا، متساويًا في النقاط مع غينيا وبفارق هدف وحيد.

فيما يأتي منتخب مالاوي ثالثًا برصيد 3 نقاط حصدها من فوز على إثيوبيا في الجولة الأولى.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة، التي تضم كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

وفاز الفراعنة في مباراة الذهاب على مالاوي بهدفين دون رد، ليحل ضيفًا اليوم الثلاثاء على الأخير بملعب “بينجو”، في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

تشكيل منتخب مصر أمام مالاوي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

في الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

في الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة

" ترتيب المجموعة "



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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

1- منتخب غينيا 9 نقاط من أربعة مباريات

2- منتخب مصر 6 نقاط من ثلاثة مباريات

3- منتخب مالاوي 3 نقاط من ثلاثة مباريات

4- منتخب إثيوبيا 3 نقاط من أربعة مباريات

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة خلال التصفيات إلي نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار

نتائج منتخب مصر:

مصر _ غينيا 1 / 0

إثيوبيا _ مصر 2 / 0

مصر _ مالاوي 2 / 0