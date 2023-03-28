مشاهدة مباراة Egypt اليوم | مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot، سيقام اليوم اللقاء المنتظر ومباراة من العيار الثقيل التي تجمع بين منتخب مصر ضد منتخب مالاوي malawi-vs-egypt في مواجهه ينتظرها العالم مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجوله الرابعه من دور المجموعات في بطوله تصفيات أمم إفريقيا ،يدخل منتخب مالاوي هذه المباراة وهو يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد الفوز وتحقيق الثلاث النقاط من اجل المنافسه على التاهل إلى امم افريقيا ووضعته القرعه في مجموعة سهله ويستطيع التأهل منها ويمل المنتخب المغمور ان يحقق المفاجأه ويحجز بطاقة التاهل، وسيحاول اليوم جاهدًا تقديم أداء مرضي لجماهيرة والفوز كونها مباراة لا تقبل القسمة على إثنين،يدخل منتخب مصر المباراة وهو عازم على تحقيق نتيجة إيجابية ومحاولة الإطاحة بمنتخب مالاوي ويريد تحقيق انتصار مهم من اجل كسب ثلاث نقاط تجعله يتصدر المجموعه في التصفيات ويريد ان يخرج بفوز معنوي مهم من اجل مواصلات الانتصارات، فلفريق يلعب بكل تركيز وإستغلال مهارة لاعبيه في الهجمات المعاكسة وذلك لمباغتة منتخب مالاوي وتحقيق الإنتصار ومحاولة حصد هذا الانتصار وفي ملعب سيكون ممتلئ وأجواء إستثنائيه في هذا الحدث الكبير.مباراة مصر ومالاوي.

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يدخل منتخب ماولاي هذه المباراة متحمسًا وباحثًا عن ثلاث نقاط في غاية الاهميه من امام مصر الاقوى في المجموعه ويريد الخروج بي انتصار أو تعادل من امام الخصم صعب جدًا وسحاول الخروج من امامه بي اقل الاضرار، ويسعى منتخب مالاوي لرفع معنوياته من اجل مواصلة النتائجه الجيده في هذا التصفيات ومحاولة تحقيق هذا الانتصار، وسيسعى منتخب مالاوي اليوم للفوز في هذه المواجهه وخطف الأنظار، وكان منتخب مالاوي قد خاض آخر مباراة له ضد منتخب مصر في تصفيات امم افريقيا وانتهت بفوز مصر بهدفين مقابل لا شيء،بث مباشر مباراة مالاوي اليوم.

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وعلى الجانب الأخر يدخل منتخب مصر المباراة وهو يطمح على تحقيق نتيجة إيجابية من أمام منتخب النيجر في مباراة تبدو سهله على الورق بين لمصلحة مصر والمتوقع أن تكون مواجهه صعبه على كلا الطرفين ويريد منتخب مصر الفوز من اجل ثلاث نقاط مهمه، ويدخل منتخب مصر هذه المباراه في تجربه صعبه مع المنتخب المتطور في هذه التصفيات وسيحاول تحقيق الإنتصار هو أيضًا ليحصل على الثلاث النقاط المهمه من اجل المنافسه على بطاقة التاهل، وكانت آخر مباراه منتخب مصر ضد منتخب مالاوي في تصفيات أمم افريقا وانتهت بفوز مصر بنتيجه هدفين مقابل لا شي، مباراة مصر ومالاوي koora live.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

توقيت مباراة مصر ومالاوي والقناة الناقلة

4:00مساءًا بتوقيت السعودية.

3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة.

وبالنسبه للقناة الناقله للمباراة فقد تم إختيار قنوات بي ان سبورت لبث المباراه.

تشكيله منتخب مصر المتوقعة

فسوف تضم في حراسة المرمى:الشناوي.

وفي خط الدفاع:جلال،جبر،حجازي،حمدي.

وفي خط الوسط:طارق حامد،امام عاشور،حماده.

وفي خط الهجوم:صلاح،مصطفى محمد،تريزيجيه.