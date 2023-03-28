يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم في تصفيات امم افريقيا YALLA SHOOT يلا كورة مباراة مصر اليوم دون تقطيع

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بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم في تصفيات امم افريقيا YALLA SHOOT يلا كورة مباراة مصر اليوم دون تقطيع، يبحث لاعبو المنتخب المصري الأول لكرة القدم في مواجهتهم اليوم أمام مالاوي عن فرصة التفرد بصدارة مجموعته في تصفيات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، ونوفر مباراة مصر ومالاوي بث مباشر لايف الآن دون تقطيع.

ويدخل محمد صلاح ورفاقه مواجهة اليوم أمام مالاوي متسلحين بالنتيجة الإيجابية التي تم تحقيقها على منتخب الأخير في مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة والتي انتهب بهدفين لصالح الفراعنة أحرزها محمد صلاح وعمر مرموش في الشوط الأول من المباراة.

ترتيب مجموعة مصر

ورفع المنتخب المصري رصيده في جدول ترتيب مجموعته إلى 6 نقاط حصدها من الفوز على غينيا في أول الجولات بهدف دون رد، ثم الهزيمة من إثيوبيا بهدفين مقابل لا شيء، وأخيرًا الفوز على مالاوي بهدفين نظيفين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

يأمل جمهور المنتخب المصري ولاعبوه في التفرد بصدارة مجموعته على حساب منتخب غينيا الذي استطاع الفوز على منتخب إثيوبيا في مباراة الذهاب بالجولة الثالثة من التصفيات، والذي مع منتخب مصر في النقاط بواقع 6 لكل منهما، بينما يحتل الفراعنة صدارة المجموعة بنتيجة المواجهات المباشرة.

تشكيل منتخب مصر

كشف المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، البرتغالي روي فيتوريا، عن تشكيل المنتخب المصري قبل مواجهة مالاوي والذي تتمثل في التالي:

- في مركز حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- في خط الدفاع: محمد حمدي - محمد عبدالمنعم - أحمد حجازي - محمد هاني.

- في خط الوسط: أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - طارق حامد.

- في خط الهجوم: عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

بث مباشر مصر ومالاوي

ترتيب مجموعة مصر

1- مصر 6 نقاط.

2- غينيا 6 نقاط

3- إثيوبيا 3 نقاط

4 - مالاوي 3 نقاط

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