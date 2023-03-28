مشاهدة مباراة مصر ومالاوي يلا شوت بث مباشر KoraONLVE كورة اون لاين مباراة منتخب مصر اليوم مباشر دون تقطيع، تستعرض «بوابة الفجر» أخبار مباراة مصر ومالاوي بث مباشر لحظة بلحظة، في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا 2023، ومعلومات شاملة عن مباراة منتخب مصر اليوم كما يلي: تشكيل منتخب مصر الرسمي، تشكيل منتخب مالاوي، القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي، موعد مباراة مصر االيوم، تصريحات مدرب المنتخب عن الماتش، معلق مباراة مصر اليوم، تاريخ مواجهات مصر ومالاوي، ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

الآن.. مباراة مصر ومالاوي بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

نستعرض فيما يلي مباراة المنتخب المصري ضد مالاوي بث مباشر كما يلي:

بداية المباراة:

تشكيل منتخب مصر الرسمي لمواجهة مالاوي اليوم

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر الأول روي فيتوريا تشكيل منتخب مصر الرسمي اليوم ضد مالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات كاس امم افريقيا 2023 اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هانى- أحمد حجازى- محمد عبدالمنعم- محمد حمدى.

خط الوسط: طارق حامد- محمود حمادة- زيزو.

خط الهجوم: محمد صلاح- عمر مرموش- مصطفى محمد.

تشكيل منتخب مالاوي الرسمي لمواجهة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا

يُتوقع أن يكون تشكيل منتخب مالاوي أمام المنتخب المصري كما يلي:

حراسة المرمى: تشارلز توم.

خط الدفاع: ستانلي سانودي – تشارلز بيترو- دينس تشيمبزي – ستان ديف.

خط الوسط: جابدانهو مهانجو – ألك ليجو- بيترو باندا – لورينس شازيا.

خط الهجوم: جون باندا – يماكاني تشستر.



مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. - صورة أرشيفية

مدرب منتخب مصر: نعتمد على محمد صلاح في الفوز

قال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، عن مباراة مصر ومالاوي، أنها مباراة قوية وسنعتمد على محمد صلاح في تحقيق الفوز، موضحًا أن محمد صلاح، هو لاعب كبير ورائع، والمنتخب مجموعة واحدة والروح الموجودة بينهم عالية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

وأضاف أن المباراة تعتبر تحدي للمنتخب ونحن نلعب دائما للفوز في أي مباراة ونبحث عن إحراز الأهداف، ولكن كل مباراة ولها طبيعة خاصة بها، وأن الاستحواذ على الكرة سيكون الوسيلة للوصول إلى مرمى المنافس وتسجيل الأهداف.

وقال أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر،نحن بحاجة إلى دعم الجماهير، والمنتخب المصري دائما أسرة واحدة ونستهدف الفوز.

وأكد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة أن جميع اللاعبين جاهزين للمباراة وسيبذلون أقصى الجهد للفوز.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي بث مباشر في تصفيات أمم إفريقيا 2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورت تصفيات أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا، وهي أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي حصريًا في تصفيات أمم إفريقيا 2023 اليوم.

ويتم نقل مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم عبر قناة بين سبورت 4 – beIn Sports 4 HD.

تردد قناة بين سبورت 4 الناقلة بث مباشر لمباراة مصر ومالاوي

ويأتي تردد قناة بين سبورت 4 – beIn Sports 4 HD على النايل سات الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي بث مباشر في تصفيات امم افريقيا اليوم كما يلي:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

معلق مباراة مصر ومالاوي اليوم

أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت عن معلق مباراة مصر ومالاوي اليوم، وهو المعلق الرياضي الشهير على محمد على، ويتولي التعليق على مباراة منتخب مصر علية قناة بين سبورت 4 – beIn Sports 4 HD.



مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. - صورة أرشيفية

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم افريقيا 2023

يأتي ترتيب مجموعة مصر في تصفيات امم افريقيا 2023، والتى تتكون من منتخب غينيا، ومنتخب إثيوبيا ومنتخب مالاوي ومنتخب مصر، كما يلي:

يحتل منتخب غينيا رأس ترتيب مجموعة مصر برصيد 9 نقاط بعد لعب 4 مباريات، ويليه منتخب مصر برصيد 6 نقاط ولعب 3 مباريات، ويأتي منتخب مالاوي في المركزي الثالث برصيد 3 نقاط ولعب 3 مباريات، ويحل منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط ولعب 4 مباريات.

نتائج مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

لعب منتخب مصر 3 مباريات في تصفيات كاس الامم الافريقية 2023، وكانت نتائج مباريات مصر كما يلي:

نتيجة مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا، فاز منتخب إثيوبيا على مصر (2-0) في مباراة الذهاب.

نتيجة مباراة منتخب مصر ضد غينيا، فاز منتخب مصر على غينيا (1-0) في مباراة الذهاب.

نتيجة مباراة منتخب مصر ضد مالاوي، فاز منتخب مصر على مالاوي (2-0) في مباراة الذهاب.



مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. - صورة أرشيفية

نتيجة مباراة مصر ومالاوي في دور الذهاب

وكانت تفاصيل فوز مصر على مالاوي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، وهي المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوي في مصر، حيث أحرز محمد صلاح، لاعب منتخب مصر الهدف الأول، بينما أحرز سجل الهدف الثاني عمر مرموش بعد اصطدام الكرة بمدافع مالاوي ولتدخل المرمي مسجلة الهدف الثاني لمصر.

موعد مباراة مصر ومالاوي اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

تحدد موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 اليوم، في الجولة الرابعة في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت مصر وأيضًا مالاوي والسودان والأردن وليبيا.

ويوافق موعد مباراة مصر ومالاوي والتى تقام على ملعب استاد بينجو في مالاوي، الساعة 2 ظهرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وتوافق مباراة مصر اليوم الساعة 5 بتوقيت الإمارات العربية، كما يوافق ماتش مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا اليوم الساعة 4 بتوقيت السعودية والكويت وعمان وقطر.



مباراة منتخب مصر ومالاوي في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية. - صورة أرشيفية

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد مالاوي

قابل المنتخب المصري منتخب مالاوي 9 لقاءات بطولات مختلفة، منهم مباراة الذهاب في تصفيات أمم إفريقيا والتى جرت في القاهرة.

وفاز منتخب مصر على مالاوي في 5 مواجهات، وتعادل في مباراتين بينما خسر أمام مالاوي في مباراتين.

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