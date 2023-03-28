يلا شوت حصري مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر اليوم في تصفيات امم افريقيا YALLA SHOOT، مباراة مصر ومالاوي في إياب تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023 يبحث عنه ملايين مشجعي المواطنين في كل مكان بالعالم، حيث يفصلنا أقل من يومين عن انطلاق مباراة مصر ضد مالاوي، في إياب التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وفاز منتخبنا الوطني في مباراة الذهاب ضد مالاوي على ستاد الدفاع الجوي بهدفين نظيفين، وفيما يلي يستعرض الفجر الرياضي مشاهدة مباراة مصر ومالاوي في إياب تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023، بالإضافة إلى تشكيل المنتخبين المتوقع، والقنوات الناقلة للقاء، وتردد قناة مفتوحة تنقل عدد من المباريات المهمة والنهائية في مختلف البطولات الكروية.

موعد مباراة مصر ومالاوي في إياب تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023

وعن موعد مباراة مصر ومالاوي في إياب تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023، يحل منتخب مصر ضيفًا ثقيلًا على ملعب استاد بينجو بمدينة ليلونجوى لمواجهة نظير المنتخب المالاوي يوم الثلاثاء المقبل والموافق 28 مارس الجاري، ضمن منافسات إياب تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023.

كما يمكن للجماهير مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر في إياب تصفيات أمم إفريقيا 2022/2023 الثلاثاء المقبل، بتمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ومالاوي، والساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية وقطر، والساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان، والساعة الثانية ظهرًا بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا

أما القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا، تبث مجموعة قنوات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا، وسوف تنقل قناة بين سبورت 4 مباراة مصر ومالاوي في الجولة الرابعة من تصفيات إفريقيا، ونستعرض معكم فيما يلي ترددها:

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز 27500

معدّل تصحيح الخطأ 2/3

مشفرة

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

سينقل التلفزيون المالاوي مباراة منتخب مصر ومالاوي بشكل مجاني للجماهير داخل مالاوي فقط، وسيقدم موقع وتطبيق بين كونكت الإلكتروني، مشاهدة مباراة مصر ومالاوي بث مباشر عبر الإنترنت، من خلال الهاتف المحمول أو الكمبيوتر، ولكن باشتراك مدفوع، أي عليك الاشتراك أولًا في قنوات بين سبورت ثم الاشتراك في خدمات تطبيق بين كونكت.

تشكيل مباراة مصر ومالاوي في تصفيات إفريقيا

نستعرض معكم في السطور التالية تشكيل مباراة مصر ومالاوي المتوقع في تصفيات إفريقيا 2023.

تشكيل منتخب مصر حارس المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون محمد الشناوي أحمد فتوح أحمد حجازي محمد عبدالمنعم محمد هاني طارق حامد محمود حمادة إمام عاشور محمد صلاح مصطفى محمد عمر مرموش تشكيل منتخب مالاوي حارس المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون تشارليز توم ستانلي سانودي لاورينسي تشازيا جوميزجاني شيروا دينس تشيمبزي. جون باندا فرانسيسكو مادينجا شيمويومي إيدانا موسيم موهيني

خدي ميابا جابادينيو ماهاجنو

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات إفريقيا

أضاف فوز منتخب مصر على مالاوي في مباراة الذهاب أهم 3 نقاط، جعلت المنتخب المصري ينطلق من القاع إلى صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب غينيا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب مالاوي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الأخير بثلاث نقاط.