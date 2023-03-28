مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم يلا شوت كورة لايف في تصفيات أمم إفريقيا 2023 | بث مباشر منتخب مصر beIN sport، تنطلق بعد قليل مباراة منتخب مصر ضد مالاوي في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية والمقررة في كوت ديفوار.

وتبحث جماهير الكرة المصرية عن القنوات المجانية الناقلة لهذه المباراة في ظل نقل المباراة حصريًا عبر شاشة قنوات بي أن سبورتس.

وتأتي المباراة ضد مصر ومالاوي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في التصفيات الأفريقية، وكان منتخب مصر في الجولة الثالثة يوم الجمعة الماضي ضد نجح في الفوز على مالاوي بهدفين للا شيء.

موعد مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

تنطلق مباراة مصر ضد مالاوي عند الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة الموافق 4:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومكة المكرمة وعند الساعة 5:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط خلف منتخب غينيا الذي حقق الفوز على أثيوبيا أمس الاثنين ورفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب منتخبات المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي اليوم الثلاثاء يتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية beIN Sports الناقل الحصري للبطولة.

حيث يتم نقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4

تردد قناة بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4 الناقلة لمباراة مصر ضد مالاوي

التردد: 11547

معدّل استقطاب: عمودي

معدّل الترميز: 27500

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد مالاوي

قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي: استرا Astra 2A 2B 2D

التردد: 12515

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 22000

قناة TVP Sport HD

القمر الصناعي: هوت بيرد

التردد: 10834

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز، 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة Sky Sport 1 Deutschland

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C

التردد: 12031

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4