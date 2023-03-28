يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ومالاوي اليوم YALLASHOOT، انطلقت منذ قليل مباراة مصر ومالاوي المقامة علي ملعب ليلونجوي في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2024.

وبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

الوسط: طارق حامد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو.

الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

وبجلس على دكة البدلاء:

أحمد الشناوي، محمد صبحي، أسامة جلال، أحمد فتوح، علي جبر، إمام عاشور، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد عبد القادر، مصطفى فتحي، محمود كهربا، أحمد حسن كوكا

بينما بدأ مالاوي المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: تشارليز ثوم

خط الدفاع: ستانلي سانودي، دينيس تشيمبيزي، تشازيا، أليك لونجو

خط الوسط: تشيستر، تشارليز بيترو، جون باندا، بيتر باندا

خط الهجوم: ستاين دافي، مهانجو.

" ترتيب المجموعة "

1- منتخب غينيا 9 نقاط من أربعة مباريات

2- منتخب مصر 6 نقاط من ثلاثة مباريات

3- منتخب مالاوي 3 نقاط من ثلاثة مباريات

4- منتخب إثيوبيا 3 نقاط من أربعة مباريات

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة خلال التصفيات إلي نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار

نتائج منتخب مصر:

مصر _ غينيا 1 / 0

إثيوبيا _ مصر 2 / 0

مصر _ مالاوي 2 / 0

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة مصر ومالاوي | اضغط هنـــا



"القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالاوي"

تذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة