أول تعليق من الرئيس الأمريكي على حادثة ناشفيل

عربي ودولي
بوابة الفجر

علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على حادثة إطلاق النار بمدينة ناشفيل، مؤكدا أن الحادثة بمثابة كابوس أسود للمجتمع الأمريكي.

ووصف بايدن، خلال كلمة ألقاها مَن فعل حادثة ناشفيل بــ«المجرم»، مضيفًا أن كل هذا يدعونا للتوقف عن العنف ونشر الأسلحة وحماية المدارس الأمريكية.

وأوضح أن الشرطة الأمريكية تعاملت بشكل سريع مع الحادثة، لافتًا إلى أن حوادث العنف عبر إطلاق النار تمزق قلب الولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبيره.

وتابع أن حوادث العنف عبر إطلاق النار تنزع روح الأمة الأمريكية، مطالبا ببذل المزيد من الجهد لإيقاف العنف المسلح في المجتمع الأمريكي.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت أمس الإثنين، أن مطلقة النار عند مدرسة العهد المسيحية الخاصة في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية، هي فتاة تبلغ من العمر 28 عامًا.

وقالت شرطة مدينة ناشفيل في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن مطلقة النار من سكان المدينة، وقتلت 3 معلمين على الفور، بينما توفي 3 أطفال في المستشفى متأثرين بإصاباتهم، وقد لقيت المهاجمة مصرعها بعدما اشتبكت بالنيران مع خمسة من أفراد الشرطة.

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