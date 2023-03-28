ترمب يحذر: أوكرانيا في طريق التدمير

حذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أن أوكرانيا قد تتعرض للتدمير في غضون عام ونصف العام إذا لم يتم التوصل إلى حل النزاع.

وجدد التأكيد على ضمان التوصل إلى تسوية في أوكرانيا في يوم واحد، حال فوزه في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ولفت ترامب في حديث لقناة «فوكس نيوز»، إلى أن الأزمة الأوكرانية «قد لا تحل» قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024، معتبرا أن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن تنذر بنشوب «حرب عالمية ثالثة».

وقال: إنه أمر لا يصدق أن يكون أشخاص في السلطة لا يعرفون ماذا يفعلون. إذا لم يتم إيجاد حل، فيمكنني القيام بذلك في غضون 24 ساعة بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف «ستكون هذه مفاوضات بسيطة للغاية، لكنني لن أكشف جوهرها، لأنني عندها لن أتمكن من استخدام هذه المفاوضات، فهي لن تنجح».

وتابع الرئيس السابق قائلا: يفصلنا عن ذلك عام ونصف العام، وهي فترة طويلة جدا. لا أستطيع أن أتخيل ما يمكن أن يحدث خلال هذه الفترة.. خلاصة القول إن الحرب يجب أن تتوقف لأن أوكرانيا معرضة للتدمير.

وسبق أن أعلن ترامب أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، فبإمكانه ضمان التوصل إلى تسوية في أوكرانيا في يوم واحد، دون أن يحدد الطريقة التي ينوي تحقيق هذا الهدف من خلالها.

وأكد ترامب أمام تجمع حاشد لمؤيديه في واكو بولاية تكساس، أنه هو من بدأ بتزويد الأسلحة لأوكرانيا.

وقال: أعطيتهم مئات من أنظمة صواريخ جافلين المضادة للدبابات، مضيفًا أن سلفه باراك أوباما أرسل فقط «وسائد» إلى كييف، في إشارة إلى معدات عسكرية غير قتالية.