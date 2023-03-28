قراصنة يسيطرون على سفينة دنماركية في غينيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلن المتحدث باسم شركة مونغاسا للشحن الدنمركية الخاصة، اليوم الثلاثاء، أن قراصنة هاجموا سفينة في خليج غينيا وصعدوا على متنها، مشيرًا إلى أن جميع قنوات الاتصال بالسفينة تعطلت.

وأضاف المتحدث أن جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 16 لجأوا إلى غرفة آمنة على متن السفينة مونغاسا ريفورمر.

وتعرضت ناقلة النفط والكيماويات التي ترفع علم ليبيريا لهجوم القراصنة أثناء توقفها عن الإبحار، السبت، على بعد 140 ميلًا غرب ميناء بوانت نوار في جمهورية الكونغو.

ويقوم بتشغيل السفينة شركة مونتك شيب مانغمنت وهي شركة مملوكة لمونغاسا.

وقامت مونتك بإبلاغ مركز تعاون بحري تشغله البحريتان البريطانية والفرنسية في خليج غينيا بالحادثة.

وشهد خليج غينيا عدة عمليات قرصنة في السنوات الأخيرة لكنها بدأت في الانخفاض منذ عام 2021 بعد أن كثفت السلطات جهودها الأمنية بمساعدة سفن بحرية أجنبية، وفقًا لمجلس الأمن الدولي.

ونشرت الدنمرك فرقاطة في خليج غينيا في عام 2021 لحماية سفنها لكنها سحبتها العام الماضي بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

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