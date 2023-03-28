إيطاليا: تحسن ملحوظ في مؤشري ثقة المستهلك والأعمال في مارس

توقع معهد الإحصاء الإيطالي، اليوم الثلاثاء، أن يرتفع كل من مؤشر ثقة المستهلك من 104.0 إلى 105.1، ومؤشر ثقة الأعمال، من 109.2 إلى 110.2، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب المعهد الإحصائي، فإن جميع السلاسل المكونة لمؤشر ثقة المستهلك أظهرت تحسنًا ملحوظًا باستثناء الآراء حول المدخرات.

من بين المؤشرات الأربعة المحسوبة شهريًا بدءًا من نفس المكونات، سجل المناخ الاقتصادي والمناخ الحالي الزيادات الأكثر ثباتًا، حيث ارتفعت، على التوالي، من 114.5 إلى 117.4 ومن 97.6 إلى 99.5؛ يرتفع المناخ الشخصي من 100.5 إلى 101.0 بينما سجل المناخ المستقبلي نموًا طفيفًا من 113.4 إلى 113.5.

وذكر المعهد أن "مناخ الثقة في الأعمال التجارية آخذ في الازدياد مرة أخرى بعد الاستقرار الذي تم تسجيله الشهر الماضي. وترجع الزيادة في المؤشر إلى الصناعة، وبدرجة أقل، الخدمات، فيما سجلت ثقة المستهلك نموًا للشهر الثاني على التوالي"، موضحا أن "الديناميات الإيجابية لمؤشر الثقة، فهي توليفة من تقييمات التحسن الملحوظ للوضع الاقتصادي العام والحالي والآراء الحذرة بشأن الوضع الشخصي والمستقبلي".

بالإشارة إلى الأعمال التجارية، أعلن المعهد أن مناخ الثقة يتحسن في جميع القطاعات التي تم فحصها، وإن كان ذلك بمعدلات متفاوتة، فقد تم تسجيل الزيادات الأكثر وضوحًا في البناء، وبالتالي في التجارة والتصنيع (من 157.2 إلى 159.1، من 114.7 إلى 116.0 ومن 103.0 إلى 104.2 على التوالي)، أما في قطاع الخدمات، كانت الزيادة في مؤشر الثقة محدودة أكثر (من 103.3 إلى 103.8). وفي التصنيع والبناء، سجلت جميع مكونات مناخات الثقة تحسنًا.

ويُقدر أيضًا حدوث تحسن واسع النطاق لجميع المتغيرات في الخدمات، باستثناء التقييمات على اتجاه الأعمال في قطاع خدمات السوق، والتي تزداد سوءًا بشكل طفيف، وللمبيعات في تجارة التجزئة التي ظلت مستقرة إلى حد كبير مقارنة بالشهر الماضي.

وبناءً على الأحكام الصادرة عن رواد الأعمال بشأن شروط الوصول إلى الائتمان المصرفي، تم تقدير تدهور الأوضاع في التصنيع وتجارة التجزئة في مارس 2023 وتحسن في خدمات البناء والسوق.