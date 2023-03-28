بولندا: وارسو تستعد لاستقبال الرئيس الأوكراني قريبًا

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قد يزور وارسو قريبًا.

وأكد نائب وزير الخارجية البولندي، باول جابلونسكي، اليوم الثلاثاء، أن زيارة زيلينسكي إلى وارسو يمكن أن تتم قريبًا، رافضًا الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول الزيارة، مشيرًا إلى مخاوف أمنية.

وقال جابلونسكي لراديو Wnet البولندي: "أعتقد أن زيارة زيلينسكي ستحدث قريبًا، لكن دعونا لا نتسرع"، مشيرا إلى أن الاستعدادات للزيارة ستتم بشكل سري.

وأضاف جابلونسكي: "بالتأكيد لن نعلن هذه الزيارة كما نفعل عادة... لأسباب أمنية"، مشيرا إلى أن هناك حاليًا نقاشًا مكثفًا للغاية حول مستقبل أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد انتهاء العملية العسكرية الخاصة.

وفي الوقت نفسه، أشار جابلونسكي إلى أن رجال الأعمال البولنديين على استعداد للمشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا، لافتا إلى أن عدة مئات من الشركات تقدمت بالفعل على منصة مشتركة تم إنشاؤها حديثًا لتبادل المعلومات بشأن هذه القضية.

ويتواصل العمل أيضًا بشأن اتفاق بولندي أوكراني، والذي "سيقدم امتيازات ثنائية، بحيث يكون للشركات والمواطنين البولنديين امتيازات في أوكرانيا"، وفقًا لما ذكره نائب الوزير.