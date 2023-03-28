314 مليون دولار واردات مصر من الشاى تسجل بنهاية 2022



سجلت الواردات المصرية من الشاي ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2022، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 314 مليون و82 ألف دولار بنهاية عام 2022، مقابل 256 مليون و276 ألف دولار بنهاية عام 2021، بزيادة بلغت نحو 57 مليون و806 ألف دولار.

وأضافت البيانات، أن واردات مصر من الشاي في شهر ديسمبر الماضي فقط بلغت نحو 26 مليون و171 ألف دولار، بينما كانت نحو 16 مليون و471 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 9 ملايين و700 ألف دولار.

وجاءت الواردات المصرية من الشاي ضمن قائمة الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و145 مليون دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل مليار و561 مليون دولار في شهر ديسمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 415 مليونا و614 ألف دولار.

وتضمنت قائمة السلع التي تراجعت قيمة وارداتها من السلع الاستهلاكية كلا من أبقار وجواميس حية بقيمة بلغت 10 ملايين و149 ألف دولار، مقابل نحو 24 مليونا و749 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 14 مليونا و600 ألف دولار، يليها اللحوم وبلغت قيمة وارداتها نحو 55 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 110 مليونات و648 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 55 مليونا و645 ألف دولار، كما تراجعت واردات الألبان ومنتجاتها وسجلت 44 مليونا و605 ألف دولار ديسمبر الماضي، مقابل 72 مليونا و527 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 27 مليونا و922 ألف دولار.