فيفا يختتم ورشة عمل كرة القدم للهواة بمصر بمشاركة عمرو محب

اختتم اليوم الثلاثاء ورشة العمل لكرة القدم للهواة التي نظمها الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، التي استضافتها مصر على مدار الأيام الماضية واستضاف الاجتماعات مقر الاتحاد المصري.

وشارك في ورشة العمل عدد من المسؤولين في الاتحاد الدولي للعبة عن كرة القدم للهواة على رأسهم البلجيكي ماكس دي فيلير مدير إدارة الهواة بالفيفا، والاسباني خافيير سانشيز، الاكوادوريه كارينا باريجا، الهولندي بيت هوبرز والليتواني ريمونداس ستاتكيفيسيو، والدكتور عمرو محب مدير إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

وشهدت ورش العمل التي أقيمت في مصر على مدار الأيام الماضية مناقشة عدد من البحوث الخاصة بكرة القدم على مستوى الهواه ومدى تأثيرها على مستقبل الكرة العالمية في مختلف القارات الست.

ويعمل الفيفا حاليًا على الوقوف على كافة الأسباب التي تدفع بعض اللاعبين على مستوى الهواة للابتعاد عن اللعبة نهائيًا في عمر مبكر.

وحرص وفد فيفا على الالتقاء بعدد من مسؤولي الكرة المصرية من بينهم جمال علام رئيس الجبلاية ووليد العطار المدير التنفيذي ومشاركتهم في عرض رؤيتهم عن كرة القدم للهواة، كما زار الوفد صباح اليوم النادي الاهلي واستقبلهم اليوم العامري فاروق نائب رئيس القلعة الحمراء، وخالد مرسي ندير النادي.

ويهدف الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى استخلاص الأبحاث والدراسات التى تتسبب فى ترك عدد كبير من الناشئين والشباب نهائيًا ومشاركة القليل فقط فى قطاع المحترفين.



ويعمل محب خلال فعاليات المشروع الجديد للاتحاد الدولي على العمل مع كل الاتحادات فى القارة السمراء بالإضافة إلى 14 اتحادًا بقارة آسيا.

ويعمل الاتحاد الدولي من خلال عمرو محب إلى تحديد عدد كبير من الدراسات خلال الفترة المقبلة للوقوف على الأسباب التى تدفع عددا من اللاعبين فى البلدان الأفريقية لترك قطاع كبير من الممارسين حتى يتم الاستفادة من الطاقات المهدرة فى اللعبة.

وسبق لعمرو محب العمل مدير مساعد لمكتب فيفا الخاص بمشروع الهدف، والذى استمر فيه لمدة 14 عامًا، والذى أكسبه العديد من الخبرات بخلاف سنوات أخرى قضاها فى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم والمشاركة فى تنظيم عدد من بطولات كأس العالم، بالإضافة إلى تواجده بأكثر من جهاز فني بالنادي الأهلي بداية من كارتيرون وفايلر وحتى موسيماني.