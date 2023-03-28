حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية، نقدم لكم في السطور التالية مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة 6 والقنوات الناقلة.

وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن جميلة، حيث تم عرض «جميلة» الحلقة 5 من تأليف أيمن سلامة مع المخرج سامح عبدالعزيز في ثانى تعاون بينهما بعدما قدما مسلسل «يوتيرن»، عبر الفضائيات مع بداية رمضان.

وتناقش في العمل الكثير من قضايا المرأة وعلاقة الأبناء بالآباء، بمشاركة أحمد وفيق وعبير صبرى ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وانتهت من تصوير أكثر من شهر من المسلسل.

قصة مسلسل جميلة

وتدور أحداث العمل في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليهما المشكلات والأزمات، ويسعون لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل، كما تجسد الفنانة سوسن بدر دور والدتها، ويقوم الفنان صبري عبدالمنعم بدور والدها.

طاقم عمل مسلسل جميلة

مسلسل "جميلة" تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة ريهام حجاج، عبير صبرى، سوسن بدر، يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين، ويتناول العمل العديد من القضايا الاجتماعية.

مواعيد عرض مسلسل جميلة الحلقة 6

وعن مواعيد عرض الحلقة 5 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، قناة cbc في الساعة 6.15 بعد آذان المغرب، وعلى قناة on tv في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا، ومنصة watch it الإلكترونية.

هذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة.