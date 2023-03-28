موعد مسلسل تغيير جو.. قنوات العرض والقصة والأبطال

تدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي، حيث تتمحور قصته حول شريفة التي تعاني حياتها من العديد من الأزمات منها معاناة والدتها من إدمان المهدئات والكحول، بينما يقدم " إياد نصار " شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع " منة شلبي ".

أبطال مسلسل تغيير جو

منة شلبي، إياد نصار، ميرفت أمين، شيرين، صالح بكري، عصام عمر، وعددًا آخر من النجوم، من تأليف منى الشيمي، وإخراج مريم أبوعوف.

آخر الأعمال الدرامية للفنانة منة شلبي

والجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية للفنان منة شلبي، مسلسل " بطلوع الروح "، والذي عرض في السباق الرمضاني السابق لعام 2022، وتدور أحداث قصته حول فتاة يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر لداعش في سوريا، تحاول روح النفاد بريشها لينتهي بها المطاف في معكسر للهاربات من التنظيم، وتمسي العودة لمصر حلمًا بعيدًا، وكان العمل من بطولة منة شلبي، أحمد صلاح السعدني، محمد حاتم، عادل كرم، إلهام شاهين، ديامان بو عبود، عزت زين، ريم نصر الدين، سميرة الأسير، وعدد آخر من النجوم، من تأليف محمد هشام عبية، إخراج كاملة أبو ذكرى، وإنتاج صادق الصباح.

قنوات عرض مسلسل "تغيير جو"

تعرض مواعيد عرض مسلسل تغيير جو على قناة MBC مصر في النصف الثاني من شهر رمضان

العرض الأول: 10:00 مساءً.

الإعادة: 3:30 مساءً.

على MBC مصر2:

العرض الأول: 1:00 صباحًا.

الإعادة: 1:00 مساءً.

قصة مسلسل "تغيير جو"

تدور أحداث "تغيير جو" في إطار رومانسي اجتماعي حول فتاة تدعى شريفة "منة شلبي" التي تعمل مهندسة ديكور وتعاني من عدة أزمات منها تعاطي والدتها الأدوية المهدئة وإدمانها، وعندما تلتقي بـ "إياد نصار" أستاذ التاريخ يغير مسار حياتها، ويغوص المسلسل في العديد من الحكايات الاجتماعية.

شخصية منة شلبي في مسلسل تغيير جو

تجسد الفنان منة شلبي، هذا العام في أحداث مُسلسل "تغيير جو"، شخصية "شريفة" مهندسة الديكور التي تعيش أزمات اجتماعية بسبب الظروف الصحية لوالدتها، وتتغير عاداتها تمامًا عندما تتعرف على أستاذ التاريخ "إياد نصار" الذي يُغير مسار حياتها، وفي الوقت ذاته يغوص المُسلسل في الكثير من الحكايات الاجتماعية.

وتعاني منة شلبي من عدة أزمات، أبرزها إدمان والدتها المهدئات، بينما يقدم إياد نصار شخصية دكتور جامعي وتجمعه علاقة مع منة شلبي، وتقدم ميرفت أمين دور خالة منة شلبي واسمها " زوزو".

ةهذا العام مليئ بالأعمال الفنية التي يستمتع بها المشاهد والتنوع في الدراما من الاجتماعي والأكشن والكوميدي والذي يناقش قضايا المرأة، وبوابة الفجر الإلكترونية تعتبر المفتاح للمشاهد للبحث عن ما يرغب في مشاهدته، حيث نرصد قائمة بأبرز أنواع الأعمال الفنية التي يتم تقديمها والأبطال الذين يجسدون الشخصيات فضلا عن مواعيد العرض والقنوات الناقلة، وحول مسلسلات رمضان 2023، نقدم لكم تفاصيل عن تغيير جو.