بجوار مارادونا وبيليه.. تمثال ميسي في متحف كونميبول وتكريم ضخم في باراجواي

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ميسي
ميسي

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، أمس الإثنين، عن صناع ووضع تمثال بالحجم الطبيعي لنجم وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يحمل كأس العالم في احتفال بمقر الاتحاد في باراجواي قبل إجراء قرعة كأس كوبا ليبرتادوريس.

 

ميسي وكأس العالم

وقاد ميسي الأرجنتين إلى لقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخها والأولى بعد انتظار 36 عامًا في قطر في ديسمبر الماضي.

وبدا أن ميسي خرج أخيرًا من ظل الأسطورة الراحل دييغو مارادونا، عندما قاد الأرجنتين إلى اللقب الغالي، واحتفل بوضع تمثاله إلى جوار تمثالي مارادونا وأسطورة البرازيل بيليه.

وقال ميسي "لم أحلم أو أفكر في هذا، حلمي كان الاستمتاع بما أحببت منذ أن كنت طفلًا، وهو أن أكون لاعبًا محترفًا، وأفعل ما أحب في حياتي".

"الطريق كان طويلًا جدًا، كثير من القرارات والهزائم، لكني كنت أتطلع للمستقبل دائمًا وأردت الفوز".

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وتابع "أعتقد أن أهم شيء هو القتال من أجل أحلامك، وأن كل شيء ممكن، وعليك الاستمتاع باللعب، وهو الأمر الأجمل".

وحصل لاعبو الأرجنتين والطاقم التدريبي للمنتخب على نماذج مصغرة لكأس العالم وكأس "كوبا أميركا"، وهو اللقب الذي ناله الفريق في 2021.

وأطلق الاتحاد الأرجنتيني اسم ميسي على مقر تدريبات المنتخب الوطني، السبت الماضي، بعد يومين من تسجيله الهدف رقم 800 في مسيرته الاحترافية خلال الفوز (2-0) على بنما وديًا.

وأحرز ميسي 99 هدفًا مع الأرجنتين، ويمكن أن يصبح أول أرجنتيني يصل إلى 100 هدف دولي إذا هز شباك منتخب جزيرة كوراساو في مباراة ودية، اليوم الثلاثاء.

ميسي تمثال ميسي باراجواي متحف كونميبول مارادونا
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